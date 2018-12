Blue Valet : une levée de fonds pour renforcer son offre Corporate.

"Cette levée de fonds va nous permettre de poursuivre le déploiement du service à l’étranger avec pour objectif d’ouvrir dans 15 pays d’ici 2021 et devenir ainsi un acteur majeur du stationnement en Europe. Nous souhaitons également renforcer notre offre destinée aux professionnels en adaptant au mieux la solution à leurs besoins. Toutes ces transformations nécessitent l’évolution permanente de notre socle technique, un des enjeux auxquels Blue Valet s’attellera en 2019"

Lors d'un second tour de table, Blue Valet a levé 6M€ auprès de Supernova Invest, Irdi Soridec Gestion, Swen Capital Partners et Sofimac Régions, investisseur historique. Les nouveaux fonds permettront au service de voiturier dans les aéroports et les gares de renforcer son offre dédiée aux voyageurs d’affaires.Par ailleurs, l'entreprise prévoit également d’accélérer le déploiement de sa solution en Europe et d’investir dans des innovations technologiques.La société qui a remporté le Grand Prix Thalys du voyage d’affaires en 2017 , a connu une croissance de près de 350% en 18 mois. Elle a renforcé son réseau avec 17 nouvelles ouvertures (3 aéroports et 14 gares)., a ajouté Benoît Ricard, co-fondateur de Blue Valet.