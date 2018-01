Boeing affiche un nombre record de livraisons en 2017

Boeing a livré 763 avions commerciaux en 2017. Les B737 et B787 ont respectivement représenté 529 et 136 livraisons.



Par ailleurs, l'entreprise américaine a enregistré 912 commandes nettes de 71 clients pour une valeur de 134,8 milliards de dollars au prix catalogue en 2017. Dans le détail, il s'agit de 745 Boeing 737, 15 Boeing 767, 60 Boeing 777 et 94 Dreamliner.



Le carnet de commandes compte au total 5 864 appareils, ce qui représente environ 7 années de production.