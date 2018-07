Boeing annonce le lancement du B797 qui volera en 2025

Dans le langage de Boeing, un "lancement" signifie offrir le jet aux compagnies aériennes, même s'il s'agit toujours d'un " avion en papier " qui existe sur la planche à dessin plutôt que sur la chaîne de montage.



Et ce lancement est maintenant prévu dans les 12 à 18 prochains mois, déclare Dennis Mullenburg, PDG de Boeing.



" Nous ne nous sentons pas pressés de prendre une décision ", a-t-il déclaré au Financial Times. M. Mullenburg a ajouté qu'il " prévoit de prendre une décision de lancement l'année prochaine ", ce qui serait " conforme à une entrée en service en 2025 ".



Attendu sous le nom de Boeing 797, l'avion serait plus gros que la série Boeing 737 MAX mais plus petit que le Boeing 787.



Le nombre de places assises du Boeing 797 à deux allées devrait être d'environ 220 passagers en supposant un aménagement à deux classes d'affaires et d'économie.



Boeing prévoit de construire deux variantes du 797, explique Randy Tinseth, vice-président marketing de Boeing. " L'un sera plus grand et volera moins loin, l'autre sera plus petit et volera plus loin ."



Son rayon d'action atteindrait son maximum à 10-11 heures, ce qui, pour l'Australie - et le client potentiel Qantas - engloberait des routes asiatiques populaires telles que Singapour, Hong Kong, Tokyo et Shanghai.





Cependant, Alan Joyce, PDG de Qantas, a également parlé de la possibilité pour le Boeing 797 de prendre en charge les vols sur le couloir très fréquenté de Sydney et Melbourne ainsi que sur les routes intérieures est-ouest.