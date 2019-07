Boeing en pleine tourmente

Certains n’hésitent pas à parler de « catastrophe industrielle » pour qualifier la situation de Boeing. Le constructeur américain connaît actuellement plusieurs difficultés dont l’immobilisation des 737 MAX consécutive à deux crashs meurtriers, qui dure depuis maintenant 4 mois et demi. D’abord annoncée pour la fin de l’été puis pour l’automne, la date du nouvel envol de ces modèles change sans arrêt et il n’est désormais pas exclu que leur retour dans le ciel n’ait lieu qu’en 2020. Si tel est le cas, Boeing pourrait cesser sa production, du fait de la non-livraison de nouveaux avions, ce qui a un coût. Le constructeur a ainsi perdu (en partie pour cette raison) au moins 3 milliards de dollars entre avril et juin. Aux États-Unis, 4000 salariés sont actuellement au chômage technique. À noter que cette crise pourrait également impacter des entreprises françaises comme Safran (production de réacteurs) ou Michelin (pneus) qui fournissent des pièces à Boeing.