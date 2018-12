Boeing lance un jet d'affaires capable d'effectuer le plus long vol du monde

Les BBJ 777X auront une autonomie de 21 570 km, ce qui leur permettra d'offrir le plus long vol commercial au monde.



En fonction des routes sur lesquelles les jets sont utilisés, les nouveaux modèles permettront à Boeing de battre Airbus sur la durée d'un vol sans escale. Plus tôt cette année, Singapore Airlines a repris ses vols de 17 heures entre Londres et Singapour sur des Airbus A350-900 ULR (Ultra-Long Range). Mais la distance parcourue sur ces vols record n'est que de 9 000 milles nautiques (16 700 kilomètres).



Ces avions " peuvent faire plus de la moitié du tour du monde sans s'arrêter, plus loin que n'importe quel jet d'affaires jamais construit ", a déclaré la compagnie dans un communiqué.



" Nos clients les plus exclusifs veulent voyager avec le meilleur espace et le meilleur confort et voler directement vers leur destination. Le nouveau BBJ 777X sera capable de le faire comme aucun autre avion avant lui, redéfinissant ainsi le voyage VIP à très longue portée ", a ajouté Greg Laxton, responsable de Boeing Business Jets.



Les jets pourraient être utilisés pour relier la ville de New York à Perth en Australie occidentale, un voyage qui nécessite actuellement une correspondance et qui prend plus d'une journée à faire.



Deux versions des jets ont été réalisées, le BBJ 777-8 et le 777-9, ce dernier offrant une autonomie légèrement inférieure de 11 000 milles nautiques (20 370 kilomètres) mais avec une cabine plus grande. Pour le moment, Boeing n'a encore vendu aucun de ces appareils.