Boeing prend le contrôle des activités civiles d'Embraer

Boeing et Embraer ont noué un partenariat stratégique qui donne les rênes des activités civiles de l'avionneur brésilien au géant américain. Les deux constructeurs expliquent dans un communiqué commun qu'ils vont créer une co-entreprise gérant les "activités d’Embraer dans les domaines de l’aviation commerciale et des services" . Cette entité sera contrôlée à 80% par Boeing. Les actifs apportés par le Brésilien sont valorisés à 4,75 milliards de dollars



Cette opération va permettre à Boeing de compléter son offre avec les avions de 70 à 150 places d'Embraer, adaptés pour les réseaux régionaux et domestiques.



La transaction qui devrait être conclue d'ici la fin de l'année 2019, doit encore obtenir le feu vert de l’État brésilien.