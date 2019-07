Boeing reconnaît avoir falsifié les documents d'un B787 vendu à Air Canada

Boeing précise avoir, de son propre chef, averti la FAA (Federal Aviation Administration) une fois qu'Air Canada l'avait avisé du problème. L'avionneur a ensuite entrepris une vérification pour savoir comment cela s'était produit et a conclu qu'il s'agissait d'un incident isolé. Le Dreamliner d'Air Canada était-il en danger ? Les compagnies aériennes se fient à ce type de documents pour assurer la sécurité de l'exploitation de leurs appareils. Ainsi, le fait de les falsifier met en danger la sécurité de l'avion et de tous les passagers qui l'empruntent.





Si l'on considère que les températures dans les moteurs des avions peuvent atteindre plusieurs centaines de degrés, il est logique de supposer qu'il ne faudrait pas grand-chose pour embraser le kérosène hautement inflammable. Par conséquent, toute fuite, quelle qu'elle soit, est très dangereuse et pose un grave problème pour la compagnie aérienne qui exploite le vol. Bien qu'aucun incident ne soit survenu à la suite de cette fausse déclaration, il soulève de sérieuses questions à propos de la culture d'entreprise de Boeing en général. L'entreprise, qui tient à rassurer le marché, précise qu'elle a mis en place une formation officielle en matière de responsabilité dans le processus de fabrication, dans le but d'inculquer à chaque membre du personnel l'importance de la conformité.