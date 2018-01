Boeing vise de nouveaux records en 2018

Boeing a affiché un bénéfice net de 8,2 milliards de dollars en 2017, soit une hausse de 67,5%. Cette croissance importante - surtout portée par le 4ème trimestre - s'explique par un crédit d'impôt de plus d'un milliard conséquence d'une modification de sa comptabilité.



Le chiffre d'affaires présente un repli de 1,2% et atteint 93,4 milliards. Toutefois, il est supérieur aux prévisions de la direction qui tablait sur 92,55 milliards de dollars.



Le constructeur se montre également optimiste pour 2018. Il prévoit de livrer entre 810 et 815 avions sur l'année, soit au moins 47 appareils de plus que l'année dernière. Si l'entreprise atteint cet objectif, cela serait un nouveau record pour elle.



Par ailleurs, elle table sur un chiffre d'affaires compris entre 96 et 98 milliards de dollars (+3%).