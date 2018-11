Bogota: un métro (enfin) sur les rails en 2024

Les décennies d'atermoiement sont dépassées. Les règles de l’appel d’offres ont enfin été présentées à 102 entreprises nationales et internationales issues de vingt pays différents. Les firmes qui désirent se lancer dans l’aventure ont jusqu’au 21 janvier 2019 pour présenter leur dossier. Quant à la liste des entreprises retenues pour l’obtention du contrat, elle sera connue en mai 2019.



Les grands travaux devraient commencer en octobre 2019, et l’exécution du projet devrait s’achever en 2023. L’année 2024 sera consacrée aux essais techniques de fonctionnement et au début de l’exploitation commerciale.