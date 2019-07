Bon anniversaire La Compagnie !

La configuration 2/2 de la cabine utilise 76 sièges Rockwell Collins Diamond (les mêmes qu'American Airlines) orientés de quelques degrés vers les hublots pour permettre d’assurer un espace couloir standard nécessaire aux déplacements et aux services. La configuration « flat bed » et le surmatelas spécifique apporte un grand confort et autorise un sommeil réparateur.



Côté IFE (écrans), l'affichage HD offre un confort visuel sans égal. L'interface de pilotage est très intuitive et la qualité des programmes proposés est bonne. Mais ce qui est le plus appréciable, c'est le wifi haut débit offert à tous les passagers. Avec un débit descendant mesuré à 18,4 Mb/s, l'accès à internet ne pose aucun problème et permet même de regarder les chaines en streaming.



Côté bruit, la motorisation LEAP-1A apporte un confort réel et une amélioration extraordinaire comparé au niveau sonore du Boeing 757.



Quant au coût, fidèle à sa philosophie, La Compagnie se positionne à partir de 1200 €TTC pour un A/R Paris/New-York. Qui dit mieux ?