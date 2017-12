Bonne tendance confirmée pour Air France-KLM: +5,9% en novembre

Le groupe Air France KLM confirme la tendance d'octobre et accentue même légèrement la progression des résultats avec une hausse de près de 6% du nombre de passagers transportés (+5,7% pour AF-KLM et + 7,2% pour Transavia) avec 7,4 millions de voyageurs.Transavia porte toujours la croissance mais le coefficient d'occupation (à 85,2 chez AF KLM et 90,4 chez Transavia) peret de rassurer sur la recette que d'ailleurs le groupe, sans communiquer de prix au siège, confirme globalement. Il reste à savoir si la stratégie du voyageur sans bagage , annoncée pour les transatlantiques, va également permettre de remplir les avions à défaut de booster les recettes.A noter que le cargo reprend également des couleurs, à +6,9% en TKT, ce qui confirme une reprise économique générale.