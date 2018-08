Bons résultats tourisme et MICE à Dubaï

Dubai Business Events (DBE), le bureau officiel des congrès de la ville, a enregistré de bons résultats pour le premier semestre 2018, avec 125 candidatures retenues pour l'organisation d'événements d'affaires, soit une augmentation de 29 % par rapport à l'an dernier.

Les conférences, réunions et autres événements au cours des six premiers mois de l'année,ont attiré plus de 65 000 participants venus du monde entier, renforçant ainsi la position de Dubaï comme l'une des principales destinations mondiales d'événements d'affaires.