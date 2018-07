Bordeaux : un nouveau trafic passagers record en juin

En effet, le segment international de l'aéroport de Bordeaux s'est montré particulièrement dynamique en juin avec une croissance de +17,4%, soit 385.000 passagers mensuels. Faro enregistre l'une des plus belles progression du mois avec +83,3%. L'Espagne affiche de belles performances : Malaga (+58,7%), Tenerife (+56,2%), Palma de Majorque (+51,4%), Séville (+23,6%) et Barcelone (+21,9%). Les destinations méditerranéennes attirent également : Malte (+68,8%), Olbia (+50,8%) ou Palerme (+16%).



Les pays du nord de l'Europe débutent très bien l'été. Les Iles britanniques enregistrent des hausses importantes : Belfast (+83,2%), Liverpool (+29,2%), Londres (+26,6%) ou Dublin (+21%). L'Allemagne est également en nette progression : Francfort (+67%), Munich (+21,2%) ou Berlin (+12,3%).



De plus, de fortes croissances sont à souligner vers les hubs intercontinentaux : Zurich a multiplié son trafic par 8, Francfort par 3, Istanbul +19,3%, Madrid +11,7% et Bruxelles +3,5%.



Les pays du Maghreb continuent de séduire au départ de Bordeaux : Tunis (+28,3%), Fès (+22%), Marrakech (+18,3%) ou Oran (+15,8%). Casablanca croit de +27,9%.



Le long-courrier vers Montréal est en hausse pour sa part de +25,7% avec plus de 5.700 passagers sur le mois.



En revanche, le trafic domestique est en berne. Il affiche un recul de 5,5%, plombé principalement par la baisse du trafic vers Paris (-26,8%). La Corse enregistre de bons résultats pour ce début d'été : Ajaccio (+34,6%), Bastia (+33,1%). Les lignes transversales se portent bien : Toulon (+64,3%), Brest (+41,1%), Lille (+34,6%), Nice (+21,9%), Marseille (+8,8%) et Lyon (+3,4%).



Le trafic des compagnies low-cost est au beau fixe avec une hausse de +17,4%, soit 371.000 passagers. La compagnie easyJet reste en tête en terme de volume avec près de 200.000 voyageurs sur le mois de juin (+12%) et Volotea en tête des croissances avec +18,5%.



Par ailleurs, l'aéroport de Bordeaux indique avoir dépassé la barre des 3 millions de passagers transportés au cours du 1er semestre. Cela représente une croissance cumulée de +6,2% depuis le début de l'année.