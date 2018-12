Bretagne: le carburant rationné et des stations-services à sec

Dans un premier temps, la Préfecture du Finistère met en place des restrictions d'usage à compter de lundi 3 décembre " afin de garantir l'accès au carburant au plus grand nombre et la capacité des services de secours et d'urgence à intervenir. " Ces mesures seront en vigueur «le temps que les flux logistiques s'adaptent à la situation.



Le montant maximal de carburant vendu par jour et par véhicule est limité à 30 euros pour les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, et 200 euros pour les poids lourds.



Interrogée par l'AFP dimanche, la préfecture de Bretagne s'est voulue rassurante. " Nous avons quelques stations-services ainsi que des grandes surfaces à court de carburant ou en manque d'un type de carburant dans le Finistère et le Morbihan, mais il n'y a pas de risque de rupture d'approvisionnement en Bretagne ", a-t-elle indiqué.