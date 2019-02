Brexit: Eurotunnel s'est préparé à tous les scénarios

Après le vote du Parlement britannique,cette semaine, qui évoque la possibilité d'un effondrement de la Grande-Bretagne après sa sortie de l'Union européenne le 29 mars, des entreprises comme Getlink, la société mère d'Eurotunnel, commencent à envisager leurs plans pour le pire des scénarios.



" Eurotunnel se prépare activement à toutes les possibilités depuis deux ans, y compris les pires" , a déclaré Romain Dufour, porte-parole de Getlink. "Les mesures ont été décidées, les travaux sont en cours du côté français ."



L'enjeu est de taille. Chaque année, le groupe transporte plus de 20 millions de passagers, 1,6 million de camions, 2,6 millions de voitures, 25 % du commerce de marchandises et 1,7 milliard de tonnes-kilomètres de fret entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale.



L'impact d'un Brexit dur sur le système de transport - en particulier les mouvements de marchandises entre Douvres au Royaume-Uni et Calais, à 25 milles de là, de l'autre côté de la Manche en France, risque d'être dramatique. À l'heure actuelle, cela se fait avec un délai minimal. Mais les contrôles douaniers risqueraient de longs contrôles routiers.



Pour se préparer aux nouvelles règle, Getlink a augmenté de trois hectares la superficie de son terminal français, permettant ainsi à un plus grand nombre de camions de stationner en attendant les inspections sanitaires et douanières. Des bâtiments préfabriqués sont déjà en cours d'installation pour accueillir davantage de douaniers et d'agents sanitaires français, avant que des bâtiments permanents ne soient construits.



Le groupe compte sur l'adhésion du Royaume-Uni à la Convention sur le transit commun, qui devrait faciliter le dédouanement du trafic vers l'UE, évitant ainsi ou du moins réduisant au minimum tout engorgement du terminal de Calais.



" Hard Brexit ou pas, il y aura des contrôles supplémentaires, il n'y a aucun doute là-dessus ", prévient Eurotunnel.