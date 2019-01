Brexit : de lourdes conséquences pour les aéroports et transports français

"Mon message au parlement est simple : il est temps d'arrêter de jouer et de faire ce qui est juste pour notre pays" , déclare Therasa May en s'adressant à la chambre des Communes britannique.



La Première ministre craint le rejet de l'accord négocié avec l'Union Européenne, qui devra être voté mardi 15 janvier. Mais les parlementaires ont de fortes chances de le refuser, entraînant de nombreux chamboulements entre le pays et ses voisins européens et viendra renforcer le risque de "hard Brexit", soit un Brexit sans accord avec Bruxelles. Pour les voyageurs d'affaires les conséquences seront nombreuses avec, en premier lieu, des surcoûts en cas d'utilisation du réseau téléphonique outre-Manche ou à la frontière irlandaise. Mais c'est bel et bien du côté des transports que cela devient le plus inquiétant.



En cas de "no deal", les aéroports Français encourent le risque de renforcer leurs contrôles en cinq ou six étapes pour les vols en direction du Royaume-Uni. Conséquences : de longues files d'attentes risquent de se former, notamment dans les petites structures qui dépendent des liaisons vers le pays. Selon Thomas Juin, président de l'Union des aéroports français, cela concerne "Le contrôle du passeport (...), la prise d’empreintes digitales, le questionnement sur l’objet du déplacement, le lieu de séjour, les moyens financiers du voyageur, un éventuel contrôle approfondi dans un espace isolé dans l’aéroport et le contrôle des bagages. Plus le visa, même si les conditions d’obtention seront simplifiées".



Pour ceux qui souhaitent sortir du territoire européen, "il y aura en plus une procédure de détaxe auprès de la douane parce que les Anglais récupéreront la TVA. Cela pourra excéder les deux heures d’attente..." .