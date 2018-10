Brexit: l'Eurostar pourrait s'arrêter, prévient Londres

Dans les derniers documents d'urgence, publiés par le gouvernement, il apparaît que les services ferroviaires pourraient être suspendus sans accords spécifiques avec la France et la Belgique.



Les opérateurs ferroviaires qui ne détiennent actuellement qu'une licence britannique, comme Eurostar, devront demander de nouvelles licences, certificats et autorisations auprès d'un régulateur ferroviaire de l'UE pour poursuivre leurs services.



"S'il n'y a pas d'accord, nous serions toujours en mesure de conclure des accords bilatéraux avec les pays de l'UE pour maintenir les services transfrontaliers ", peut-on lire dans le document. " Étant donné le grand nombre d'échanges commerciaux et de citoyens qui voyagent sur ces services, il est dans l'intérêt de tous de poursuivre de tels arrangements. "