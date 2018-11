Brexit: le Royaume-Uni et les Etats-Unis annoncent un accord "ciel ouvert"

Le nouvel accord remplacera l'accord aérien existant entre l'UE et les États-Unis et " garantira le maintien des liaisons transatlantiques vitales utilisées par des dizaines de millions de passagers chaque année, garantissant ainsi aux citoyens la possibilité de continuer à voyager facilement entre le Royaume-Uni et les États-Unis, tout en maintenant le choix et la qualité des voyages, " a souligné le ministre. " Ce nouvel accord et ceux conclus avec huit autres pays dans le monde prouvent que le Royaume-Uni continuera d'être un acteur majeur sur la scène mondiale après notre départ de l'UE."



Le gouvernement britannique a également déclaré que les discussions concernant un nouvel accord bilatéral sur les services aériens avec le Canada avaient atteint " un stade avancé ". Les compagnies aériennes britanniques, dont British Airways et Virgin Atlantic, se sont félicitées de cette nouvelle.