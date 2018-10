Brexit : le trafic aérien entre le Royaume-Uni et l'Union Europe en image

Alors que la menace d'un Brexit sans accord devient de plus en plus prononcée, l'association ACI Europe s'est penchée sur le trafic aérien entre le Royaume-Uni et les 27 membres de l'Union Européenne. L'infographie réalisée montre entre autres qu'un 1 passager de l'UE sur 8 a voyagé depuis ou vers un aéroport britannique en 2017.