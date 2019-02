Brian Zacker devient le nouveau Vice-President des ventes mondiales de Roomlt

Passé chez Travelport et arrivé chez Roomlt en juin 2018, Brian Zacker a "accompli avec succès des missions dans le domaine du développement des entreprises et de la finance au cours des 25 dernières années", selon un communiqué.



Il reste membre de l'équipe de direction de Roomlt. « Je suis convaincu que Brian contribuera à l'accélération de la croissance de RoomIt et de CWT dans la distribution et la commercialisation des hôtels ", déclare David Falter, President de RoomIt by CWT