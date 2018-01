British Airways va déployer le Dreamliner sur Luanda

British Airways profitera du programme estival 2018 pour déployer son Dreamliner sur Luanda, la capitale de l'Angola. Le B787-9 remplacera à compter du 25 mars 2018 le B777-200ER qui assure actuellement la liaison. Cet avion plus moderne proposera aussi 4 classes toutefois il disposera d'une capacité légèrement inférieure (216 places contre 224).



Le Dreamliner effectuera les deux fréquences hebdomadaires de la ligne. L'avion décollera ainsi de Londres Heathrow à 20h20 tous les jeudi et dimanche et de Luanda à 00h20 les mardi et samedi.