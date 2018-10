British Airways, Delta, United, LATAM et Finnair adoptent le NDC

British Airways, Delta Air Lines, United Airlines, les compagnies du groupe LATAM et Finnair participeront à la plate-forme communautaire, qui permet la connectivité API entre les compagnies aériennes et les vendeurs tels que les GDS, les agences de voyage, les agrégateurs, les OTA et les TMC.



NDC Exchange - un projet de collaboration entre ATPCO et SITA - prend en charge les processus d'achat, de réservation et de service et permet la vente croisée de services auxiliaires entre compagnies aériennes et entre transporteurs et vendeurs.



Il fonctionne en " normalisant " les messages, quels que soient leur version ou leur format, créant ainsi une " interopérabilité " à travers l'écosystème de distribution. Il facilite la traduction de messages XML en temps réel, permettant aux compagnies aériennes et aux vendeurs de se connecter à la plate-forme quel que soit le schéma ou la norme API. Une fois connectés, les transporteurs ont accès à tous les vendeurs connectés et vice versa.