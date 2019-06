British Airways : Un passager twitte à bord et sème la panique au sol

L'avion BA182 reliait l'aéroport de JFK à Londres Heathrow. Un appel a alors été passé en plein trajet via Twitter par l'un des passagers : "British Airways #BA182 declaring a general emergency inbound to London Heathrow."



British Airways a ensuite déclaré qu'un avion avait effectivement demandé un atterrissage prioritaire aux abords de Londres. "L'avion a demandé un atterrissage prioritaire afin de pouvoir éviter la file d'attente. L'avion a maintenant atterri" , a déclaré un porte-parole à nos confrères d'Express.co.uk.



"Ce n'était pas une urgence et l'avion a atterri normalement. Les demandes d'atterrissage prioritaires sont fréquentes pour toutes les compagnies aériennes et le sont généralement par précaution."