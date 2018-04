British Airways a ouvert un nouveau salon à Rome Fiumicino

Le salon Business de British Airways de l'aéroport de Rome Fiumicino s'étend sur 460m² et peut accueillir environ 140 passagers. Le lounge offre des espaces différents pour répondre à tous les besoins de ses clients : repos, travail, restauration... Il dispose entre autres d'un bar tenu par un mixologiste aux heures de pointe. Par ailleurs, son design permet aux voyageurs de se servir seul pendant les périodes creuses.



De grandes baies vitrées permettent à la lumière du jour de rentrer dans la pièce et de profiter d'une vue sur les pistes. Elles sont équipées de stores électroniques intelligents qui réagissent à la lumière et à la chaleur grâce à des capteurs "assurant ainsi que le salon soit toujours un environnement confortable pour les clients".



Les voyageurs d'affaires y trouveront des imprimantes sans fil ainsi que des prises électriques et des ports USB dans l'installation.