British Airways améliore sa Premium Economy

British Airways va lifter son offre Premium Economy. Dans le cadre d'un plan d'investissement de 6,5 milliards de livres, la compagnie compte déployer de nouveaux aménagements, un service amélioré et une nouvelle expérience culinaire dans la cabine World Traveller Plus.



Les premiers changements seront opérés dans les assiettes à compter du 1er février. Les passagers de la premium Econony verront le menu proposer une troisième option pour le plat principal et un second repas chaud plus consistant pendant le vol.



La compagnie introduira par ailleurs au printemps une nouvelle trousse de confort ainsi que des nouvelles couettes et des oreillers plus douillets.