British Airways améliore ses services en Business

British Airways déploie les nouveaux services testés sur la business du vol Londres – New York JFK depuis septembre dernier sur d'autres destinations.Ainsi, la nouvelle literie confectionnée par The White Company est maintenant disponible aussi sur les vols long-courriers de British Airways vers Las Vegas, Phoenix, Miami, Denver, Vancouver, Cape Town, Accra et Nairobi. La marque britannique fournit entre autres un élégant coussin de jour, un grand oreiller sur-mesure, une couverture tissée avec des bordures en satin, une couette spécialement conçue pour améliorer la qualité du sommeil, ainsi qu'une housse de matelas rembourrée pour plus de confort en position allongée.Tous les passagers voyageant en Club World recevront également des trousses signées The White Company incluant des produits de toilette issus de la collection "Restore & Relax Spa Collection", ainsi qu'un masque de nuit en jersey.Les voyageurs se rendant à Los Angeles, San Diego, San Francisco, San José, Las Vegas et New York peuvent désormais choisir leurs entrées ainsi que leurs desserts fraîchement préparés par le Chef et présentés sur de nouveaux trolleys.La carte des vins met en lumière des vins blancs et Champagnes soigneusement sélectionnés, dont un Chardonnay 2016, un Patriarche Père et Fils, un Tiki Sauvignon Blanc 2016, un Champagne Henriot Brut Souverain NV, un Champagne de Castelnau Brut Réserve NV et un Champagne de Castelnau Brut Rosé NVCes dernières nouveautés premiums font partie de l'investissement de 400 millions de livres sterling. Il couvrira également l'installation d’un meilleur réseau WiFi à bord et de prises électriques dans chaque siège.