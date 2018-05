British Airways annule les vols vers Abu Dhabi pendant le Ramadan

La liaison entre Londres et Abu Dhabi sera suspendue par British Airways pendant les premières semaines du Ramadan qui débute ce mercredi 16 mai et se terminera le 14 juin. La compagnie précise que cette suspension, liée à un souci sur avec les moteurs Rolls Royce Trent 1000 de ses dreamliners, devrait se terminer le 6 juin.



Un itinéraire alternatif via Bahreïn, a été mis en place par la compagnie britannique pour la période. Mais les tarifs proposés sont jugés exorbitants par les clients qui peuvent se faire rembourser leur réservation pendant la période concernée par l'annulation des liaisons directes. A noter que les vols entre Londres et Dubaï sont maintenus normalement pendant toute la même période.



Etihad a, de son côté, précisé qu'elle maintenait ses 3 vols quotidiens entre Londres et Abu Dhabi. Voilà qui pourrait inciter les clients à changer leurs habitudes.