British Airways : après l'échec des négociations avec les pilotes, la grève se rapproche

Annonçant la nouvelle sur Twitter, le secrétaire général du BALPA, Brian Strutton, a déclaré : "Il est amèrement décevant qu'en dépit de deux journées entières de négociations, nous ne soyons toujours pas plus avancés."



Les pilotes ont mis en garde contre la possibilité d'une grève le mois dernier après avoir rejeté une nouvelle offre salariale de BA d'une valeur de 11,5 % sur trois ans, mais ils avaient accepté de rencontrer la compagnie aérienne pour entamer de nouvelles discussions.



Mais le dialogue est, pour le moment, bien rompu."Tant que BA ne changera pas d'attitude, il y a peu de chances que les pourparlers reprennent", explique les représentants des pilotes.



Un porte-parole de BA a répondu : "Nous sommes déçus que BALPA se soit retiré de la négociation mais nous restons ouverts. »



Le vote actuellement en cours pour décider, ou non, de faire grève prend fin le 22 juillet, et si les pilotes votent en faveur d'une action syndicale, l'arrêt de travail pourra commencer dès le 5 août.