British Airways change son menu éco long-courrier

Actuellement, les passagers World Traveller de British Airways se voient proposer un snack, un repas en trois services ou un repas léger, selon la durée du vol, ainsi qu'un accès à des boissons chaudes et fraîches de leur choix.La donne changera le 17 janvier prochain. La compagnie proposera un repas en quatre services (entrée, plat, fromage, dessert). Ainsi les passagers, accueillis avec des bretzels et une boisson de leur choix, se verront ensuite offrir un repas comprenant par exemple un taboulé en entrée, un ragoût de poulet à la bière accompagné de légumes de saison en plat principal – ou une option végétarienne à base de farfalles et de tomates. Le dessert sera une mousse au chocolat et au caramel au beurre salé de la marque Pots & Co, précédée d'un fromage accompagné de biscuits. Le repas sera servi avec un petit pain et une bouteille d'eau. Les plats et encas changeront tous les semestres.Sur les vols de jour les plus courts, comme les routes desservant New-York et Dubaï au départ de Londres, les passagers auront également un encas composé d'un sandwich et d'une barre chocolatée ou une barre Nutri-Grain. Sur les laisons de jour les plus longs – desservant le Cap ou Hong Kong par exemple, il sera remplacé par un repas chaud composé d'un wrap-pizza, ou un équivalent local, d'un petit plat de pâtes, d'un brownie au chocolat et d'un paquet de biscuits salées de la marque Graze. Sur les longs services de nuit, un petit-déjeuner anglais typique sera également servi avant l'atterrissage.Les passagers des vols diurnes se verront également proposer des glaces Magnum alors que ceux des vols nocturnes recevront une boîte de friandises (Dairy Milk, Twix, KitKat) ou de mini-cheddars, également à disposition dans la cabine pour ceux qui le souhaitent.Enfin, la compagnie aérienne servira des plats principaux locaux selon la route, tels que le poulet épicé de Chengdu sur les vols en provenance et à destination de Chine, Hong Kong, Japon et Corée, du kathrikai milagu seeragam accompagné de channa dal sur les vols entre Londres et Chennai, Hyderabad et Bombay. Sur les liaisons desservant Bangalore et Delhi, un achari végétarien et un Dal Palak seront proposés. Sur les fréquences vers le Moyen-Orient (Abu Dhabi, Bahreïn, Dubaï, Koweït, Oman, Qatar et Arabie Saoudite), les clients pourront déguster du poulet dans une sauce arabe épicée.Des petits déjeuners régionaux seront également servis, y compris le poulet Congee pour les routes vers l'Extrême-Orient et une option indienne avec Idli Shanna, Sambhar, Upma et Dosa.Les passagers ayant des besoins diététiques particuliers auront toujours accès à des options alternatives, disponibles en réservant jusqu'à 24 heures avant leur vol sur cette page