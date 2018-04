British Airways détaille son tarif eco long-courrier sans bagage enregistré

British Airways a ouvert les réservations de son tarif eco long-courrier sans bagage enregistré. Cette nouvelle offre, lancée en collaboration avec ses partenaires de joint-venture American, Venture, Finnair et Iberia, est disponible sur les liaisons entre Londres et Austin, Boston, Delhi, Denver, Dubaï, Hong Kong, Oakland, Philadelphie, Punta Cana et Singapour.



Le prix de ce billet sans valise en soute coûtera jusqu'à 60 livres de moins que le tarif A/R standard. Ainsi London – Dubaï sera à partir de 143 livres l'aller simple, Boston sera à partir de 175 livres, Oakland à partir de 185 livres, Denver à partir de 191 livres, Delhi à partir de 210 livres, Hong Kong à partir de 228 livres, Singapour à partir de 230 livres, Philadelphie à partir de 234 livres, Punta Cana à partir de 240 livres et Austin à partir de 246 livres.



Logiquement, les passagers qui optent pour cette offre moins onéreuse devront payer un surplus s'ils souhaitent finalement enregistrer leur valise en soute ou pour choisir leur siège. En revanche, comme les autres voyageurs eco, ils se verront proposer les mêmes snacks et repas.