British Airways développe London City

Comme annoncé en septembre dernier, BA veut mettre la pression sur l'aéroport du centre de Londres. Une semaine à peine après que la compagnie aérienne ait annoncé qu'elle augmenterait ses vols au départ de Manchester, Birmingham et Bristol dès cet été 2018, elle prévoit aujourd'hui de doubler ses vols en semaine entre London City et Milan Linate et d'ajouter un nouveau service hebdomadaire vers Francfort à partir de ce mois de janvier.



Les vols supplémentaires sont rendus possibles grâce à l'arrivée en janvier et avril 2018 de deux nouveaux Embraer 190 de 98 places, portant le nombre total de la flotte à 22 appareils. Luke Hayhoe, directeur général commercial de British Airways, confirme la bonne santé de la compagnie : " Cette année, nous avons presque doublé le nombre de lignes que nous exploitons par rapport à l'année dernière et la saison hivernale apporte cinq nouvelles lignes, de Londres City à Paris Orly, Prague et Reykjavik ".