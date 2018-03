British Airways étend ses ailes avec Qatar Airways

Le partenariat entre British Airways et Qatar Airways a été renforcé. La compagnie aérienne britannique peut ainsi proposer de nouveaux vols au départ de Londres Heathrow via Doha vers l'Asie, Australie et l'Afrique grâce à sa consœur du Golfe.



Le dispositif intègre désormais également les dessertes d’Adélaïde, Auckland, Canberra, Goa, Hanoï, Jakarta, Manille, Maputo, Melbourne, Pattaya, Penang, Perth, Phuket et Sohar. Les deux transporteurs sont ainsi en codeshare sur plus de 48 routes.



Par ailleurs, l'accord prévoit que British Airways déploiera son nouvel avion, le B787-9, sur la liaison Londres Heathrow – Doha à compter du 1er juillet.