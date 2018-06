British Airways ferme ses salons de Miami et New-York pour travaux pendant tout juillet

Le salon British Airways de l'aéroport de Miami est le Premium Lounge qu'elle partage avec d'autres membres de l'alliance Oneworld comme Iberia, Finnair et Qatar Airways. Il est situé au cinquième étage du hall E du terminal central. Ce salon est temporairement fermé pour réparation à partir du lundi 2 juillet 2018 pendant environ cinq semaines. Pendant toute la durée de ces travaux, les passagers peuvent utiliser le salon Flagship d'American Airlines près de la porte 30 du hall D dans le terminal nord.

British Airways est également en train de remettre à neuf le terminal JFK 7 de New York. Dans ce cadre, le spa Travel et les douches du salon Galleries Club sont fermés du samedi 7 juillet 2018 au lundi 30 juillet 2018 pour rénovation, de sorte qu'il n'y aura pas de douches avant vol. On évitera donc d'aller faire un footing à Central Park juste avant l'embarquement.