British Airways inaugure son nouveau salon à l'aéroport de San Francisco

Les visiteurs de l'ancien salon de British Airways, qui a fermé ses portes début 2019 pour rénovation, auront bien du mal à reconnaître les lieux. L'espace a été rénové en profondeur avec le même design contemporain que les salons BA récemment ouverts à Rome, New York et Aberdeen. Le nouveau salon à San Francisco combine désormais les espaces séparés de première classe et de classe affaires de l'ancien salon, tout en ajoutant une salle à manger privée à la carte pour les passagers de la première classe.





Ce nouveau salon qui peut désormais accueillir 146 personnes est situé en contrebas de l'aérogare, dans le hall A, entre les portes A4 et A6.