British Airways lance une nouvelle application pour son Executive Club

Les principales caractéristiques de la nouvelle application comprennent la possibilité de faire des achats par l'intermédiaire du eStore de British Airways, de voir les différentes façons de dépenser les points épargnés, y compris un outil utile qui indique combien de miles supplémentaires sont nécessaires pour qu'un membre puisse réserver des vols de récompense vers différentes destinations.



Les clients peuvent également consulter leurs cinq dernières transactions, gérer les détails de leur compte et accéder à leur relevé via différents liens. D'autres fonctions devraient être ajoutées au cours des prochains mois.



L'application peut être téléchargée gratuitement via l'App Store ou Google Play.