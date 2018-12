British Airways lancera un Londres City - Split en juin

L'aéroport de Londres City sera relié pour la première à Split grâce à la nouvelle liaison estivale de British Airways. La compagnie britannique assurera 3 fréquences par semaine entre la ville croate et l'aéroport le plus proche du quartier d'affaires londonien de juin à septembre 2019.



Les vols des lundi et jeudi décolleront du Royaume-Uni à 14h55 et se posera à l'aéroport de Split à 18h30. Le retour offrira un départ de Croatie à 19h20 pour une atterrissage à London City Airport à 8h55. La liaison du vendredi proposera un départ de Londres à 14h10 et de Split à 18h30.



Par ailleurs, le transporteur prévoit d'ajouter deux fréquences hebdomadaires sur sa liaison actuelle entre Londres Heathrow et la deuxième ville la plus peuplée de Croatie afin d'être quotidien en 2019.