British Airways : les PME sortent de plus en plus des sentiers battus

British Airways a établi la liste des destinations ayant enregistré une forte croissance des demandes des PME inscrites à son programme "On Business" en 2018. Les destinations réputées jusque-là plutôt Loisir affichent de belles progressions. Reykjavík affiche une des plus fortes hausses du nombre de voyageurs d'affaires avec +39%. Les réservations pour Cracovie (Pologne) ont pour leur part progresser de +12% en 2018.



Par ailleurs, Londres Gatwick – New York JFK a vu la demande des PME augmenter de 10%. En Amérique du sud, c'est Santiago qui attire la convoitise des petites sociétés du Royaume-Uni avec une croissance de leurs réservations en 2018 de plus de 18%.



Si les petites entreprises britanniques regardent de plus en plus vers de nouvelles directions, elles ne délaissent pas pour autant les destinations corporate importantes. British Airways révèle que ses dessertes d'Abuja et Lagos, deux villes nigérianes qui ont des liens commerciaux très importants avec le Royaume-Uni, ont enregistré une hausse des réservations des clients PME de 10%.