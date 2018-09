British Airways: les coordonnées bancaires de 380 000 clients piratées

BA indique que la brèche est maintenant résolue, mais des clients peuvent avoir vu leurs renseignements personnels et financiers exposés s'ils ont fait des réservations au cours des deux dernières semaines.



Selon la compagnie aérienne, les données volées ne comprenaient pas de renseignements sur les passeports ou les voyages.



Environ 380 000 paiements par carte ont été effectués entre le 21 Août et le 5 Septembre.



British Airways précise qu'elle va contacter tous les clients concernés et elle invite également toutes les personnes ayant effectué une transaction via son site ou son application à vérifier auprès de sa banque qu'il n'y a pas eu de problème.