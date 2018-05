British Airways mise sur les codeshares pour se renforcer à l'international

Cela devient une formule gagnante, en tout cas tentée par tous les grands transporteurs pour partager les risques : British Airways s’appuie sur les codeshares pour améliorer son offre internationale. Elle a étendu son codeshare avec China Eastern le 23 mai dernier pour proposer par son biais de nouvelles destinations chinoises via Shanghai. Elle a posé ses codes sur les dessertes de Dalian, Ningbo et Qingdao assurées par sa partenaire au départ de Shanghai Pu Dong.



De plus, la compagnie britannique a étendu son codeshare avec sa consœur Qatar Airways en mai. Elle a posé ses codes sur plusieurs lignes opérées par le transporteur du Golfe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Asie du Sud-Est et l'Afrique.



Vols British Airways assurés par Qatar Airways

Doha – Adélaïde

Doha – Auckland

Doha – Bangkok – Hanoï

Doha – Hanoï

Doha – Jakarta

Doha – London Gatwick

Doha – Maputo

Doha – Melbourne

Doha – Penang

Doha – Perth

Doha – Phuket

Doha – Sydney – Canberra

Doha – Utapao