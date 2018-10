British Airways : ouverture de Bastia et un 4e vol quotidien à Marseille au printemps

British Airways profitera du programme d'été 2019 pour se renforcer sur Marseille. Elle mettra en place une 4e liaison quotidienne entre Londres Heathrow et la cité phocéenne à compter du 31 mars. Cette nouvelle ligne permettra notamment aux voyageurs d'affaires de réaliser l’aller-retour dans la journée dans les meilleures conditions.



Cette nouvelle fréquence quotidienne proposera un départ de Marseille à 7h55 pour un atterrissage au Royaume-Uni à 9h00. Le décollage de Londres Heathrow sera programmé à 19h55 pour une arrivée dans l'Hexagone à 22h55.



De plus, la compagnie lancera une liaison entre Bastia et Londres Heathrow du 25 mai et 28 septembre 2019. Son avion décollera de l'aéroport londonien à 7h40 tous les samedis pour se poser en Haute-Corse à 11h00. Le vol retour quittera l'île de beauté à 11h50 pour un atterrissage au Royaume-Uni à 13h10.



Une offre estivale européenne aussi renforcée

La compagnie britannique ouvrira également un vol saisonnier entre Londres Heathrow et Preveza en Grèce. Elle effectuera deux vols par semaine (mercredi et dimanche) du 26 mai au 29 septembre.



Par ailleurs, le transporteur prévoit d'augmenter son offre lors du programme d'été 2019 sur plusieurs plusieurs destinations proposées au départ de Londres Heathrow : Budapest, Gibraltar, Palerme, Amsterdam et Malaga. Il compte également booster les dessertes d’Édimbourg, Berlin et Ibiza au départ de l'aéroport de Londres City. Toutefois, British Airways n'a pas encore détaillé le nombre de fréquences ajoutées.