British Airways repense les cabines de ses 777

Six Boeing 777 équipés en trois classes seront équipés d'ici à l'hiver 2018 et les quatre appareils dotés de quatre classes de voyage seront achevés d'ici à l'été 2019. Punta Cana, Cancun et Kingston (Jamaïque) seront les premières destinations de cet avion entièrement rénové, avant qu'il ne soit progressivement déployé sur les 22 lignes de British Airways à partir de Gatwick.



Avec leur nouveau design, les sièges World Traveller Plus (Premium éco) disposent d’une nouvelle assise, d’un repose-pied ainsi que d'un appuie-tête entièrement réglable à six positions pour s'adapter à toutes les hauteurs. Notons que sur les 777, 12 sièges supplémentaires Premium eco seront ajoutés. Les cabines World Traveller (éco) sont également équipées d’un appuie-tête à six positions avec oreilles réglables pour un confort accru, avec également des fauteuils aux accoudoirs mobiles, ce qui est particulièrement utile pour les clients voyageant avec des enfants.



Le nouveau système de divertissement en vol Panasonic - qui a la capacité d'offrir quatre fois plus de films, TV et audio - a été mis à jour avec des écrans HD plus grands et une navigation tactile pour naviguer dans l'interface comme avec une tablette. La taille de l'écran doublera de six à 12 pouces dans World Traveller Plus, et passera de six à 10 pouces dans World Traveller. De nouvelles prises USB sont disponibles à chaque siège, ce qui permet à tous les clients de recharger une gamme d'appareils électroniques différents pendant leur vol, et les sièges World Traveller Plus disposent également d'une prise de courant supplémentaire pour les prises UK, US et EU. Un éclairage sur mesure a été installé dans chaque cabine et peut être réglé pour refléter l'heure de la journée. 600 millions de livres sterling seront consacrés au Club World, avec rapidement d’autres innovations comme l'amélioration de la restauration, l'introduction de la literie de The White Company et un programme de divertissement repensé.