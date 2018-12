British Airways reprend les vols vers le Pakistan

Les vols directs entre Londres Heathrow et le nouvel aéroport d'Islamabad débuteront en juin 2019. "L'objectif est de renforcer les liens entre le Royaume-Unis et le Pakistan, notamment en matière de commerce et d'investissement" , déclare Thomas Drew, haut-commissaire britannique. Pour l'heure British Airways est la première compagnie aérienne a avoir annoncé une liaison vers et depuis ce nouvel aéroport.



Pour rappel, le groupe anglais avait cessé ses opérations au Pakistan il y a 10 ans.