British Airways roule en taxi électrique

British Airways propose aux membres de son programme de fidélisation Executive Club de statut Silver ou Gold un service de transfert en voiture entre deux vols lorsqu'ils ont une correspondance courte sur l'aéroport de Londres Heathrow depuis plus de deux ans. Cette offre vient de s'étoffer.En plus des voitures premium déjà disponibles, les voyageurs d'affaires pourront désormais voir un des célèbres taxis londoniens les attendre en bas de leur avion.Et bonne nouvelle pour l'environnement : ce nouveau véhicule est électrique. En plus d'être écolo, il répond à tous les besoins des professionnels en déplacement pressés. Il est équipé du wifi, d'une prise usb et d'un toit panoramique. L'habitacle est également assez spacieux pour garder avec soi son bagage à main.