British Airways se renforce sur l'aéroport de London City

British Airways mise sur l'aéroport de London City. Profitant de l'arrivée de deux nouveaux Embraer 190 de 98 sièges en janvier et avril prochain, la compagnie va doubler le nombre de service sur la ligne London City – Milan Linate du lundi au vendredi lors du programme estival 2018.



Par ailleurs, elle lancera une nouvelle fréquence vers Francfort en semaine à partir du mois de janvier.



Le transporteur va également proposer de nouveaux vols au départ des régions. Il va mettre en place des vols estivaux vers Florence au départ de Manchester et Édimbourg. Il offrira également un nouveau service hebdomadaire entre Manchester et Dublin.



Pour assurer ce développement, British Airways a prévu d'embaucher 20 nouveaux pilotes et 20 PNC.