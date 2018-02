British Airways va connecter ses 118 avions long-courriers au wifi d'ici 2 ans

British Airways planche sur l'installation du wifi à bord de ses vols internationaux depuis de longs mois. . La compagnie, qui est un peu à la traîne sur ce domaine par rapport à ses concurrentes, assure désormais que l'ensemble des 118 appareils de sa flotte long-courrier proposeront une connexion internet d'ici deux ans.Trois avions sont d'ores et déjà équipés du wifi. Internet sera disponible environ 10 min après le décollage, une fois que l'appareil aura atteint son altitude de croisière. Le portail du système sera compatible avec les systèmes Apple, Android et Windows. La compagnie a noué un partenariat avec Visa pour proposer pour un temps limité une heure de wifi gratuit lors du lancement.Les voyageurs d'affaires auront le choix entre plusieurs offres : le pack Browse à partir de £4.99 et le pack Stream à compter de £7.99. Il sera possible d'acheter des offres une heure, 4 heures ou vol entier.