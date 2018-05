British Airways va offrir plus de choix sur Moscou

British Airways se posera une fois par jour à l'aéroport de Sheremetyevo à compter du 28 octobre 2018. La desserte de la plate-forme située à un peu plus de 30km au nord de Moscou, sera assurée par le vol BA235/234. L'A321 quittera Londres Heathrow à 10h15 pour atterrir en Russie à 17h15. Le retour est programmé à 18h35 pour se poser à 19h55.



Les deux autres fréquences quotidiennes moscovites de British Airways continueront à se poser à Domodevo. Elles proposeront un départ du Royaume-Uni à 8h40 et 21h35 et un décollage de Russie à 5h40 et 16h50.