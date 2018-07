British Airways va relier Londres Gatwick à Cologne cet hiver

British Airways assurera la ligne Londres Gatwick – Cologne 4 fois par semaine avec des A319 et A320 à partir du 16 novembre. La fréquence du lundi proposera un départ matinal. L'avion décollera de la piste britannique à 6h50 (arrivée 9h15) puis quittera ensuite l'Allemagne à 11h45 (arrivée 12h10).



Les trois autres services auront lieu en fin de journée. Les Airbus s'envoleront ainsi de l'aéroport de Londres Gatwick à 18h25 le jeudi, 16h35 le vendredi et 16h30 le dimanche. Ils décolleront ensuite de Cologne à 21h35 le jeudi et à 21h15 les vendredi et dimanche.