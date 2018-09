British Airways va remettre le cap sur Osaka en mars

British Airways qui avait stoppé ses vols vers Osaka en octobre 1998, va reprendre la desserte à partir du 31 mars 2019. Elle assurera les 4 vols hebdomadaires entre Londres Heathrow et la ville japonaise avec un B787-8.



L'appareil s'envolera de la capitale britannique à 14h20 les lundi, mercredi, vendredi et dimanche pour se poser au Kansai International Airport à 9h50 le lendemain.



Le vol retour proposera un décollage du Japon à 11h50 les lundi, mardi, jeudi et samedi et un atterrissage au Royaume-Uni à 15h50.



Dans le cadre de cette ouverture, la compagnie britannique renforce son codeshare avec sa partenaire de joint-venture Japan Airlines. JAL posera ses codes sur la nouvelle liaison tandis que British Airways ajoutera les siens sur les vols du transporteur nippon entre Tokyo Haneda et Miyazaki, Kumamoto, Komatsu et Matsuyama.