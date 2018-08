British Airways va renforcer son offre au départ de Londres City

British Airways fera la liaison entre l'aéroport de Londres City et Rome à compter du 11 novembre 2018. Il s'agira de la 33eme destination de la compagnie au départ de la plate-forme londonienne. L'aller simple sera à partir de 55 livres (tarif avec un bagage cabine uniquement).



Par ailleurs, le transporteur a prévu d'ajouter une 5eme fréquence quotidienne entre London City Airport et Zurich du lundi au vendredi lors du programme d'hiver 2018/19.



Ces nouveaux services ne seront pas les seules nouveautés de l'entreprise sur l'aéroport cet hiver. La compagnie compte y baser 4 Embraer A190 en 2019. Sa flotte se composera alors de 26 appareils.



L'arrivée des 4 nouveaux avions augmentera l'offre en siège du transporteur sur la plate-forme de près de 20%. Ils lui permettront également d'ouvrir de nouvelles destinations et d'augmenter les fréquences de certaines routes. British Airways détaillera ses projets prochainement.