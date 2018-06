British Airways va-t-il tuer l’A380 ?

La commande des 10 avions prévus serait-elle remise en cause ? A ce sujet, rien n’est décidé mais BA ne cache pas que les qualités des nouveaux Boeing sont nombreuses et qu’Airbus n’est plus le seul avionneur à réfléchir sur des avions d’un bon rapport qualité/prix/Capacité.



Emirates avait déjà manifesté sa mauvaise humeur sur ce sujet il y a quelques mois. Le nouveau directeur des ventes d'Airbus, Eric Schulz, n’a pas souhaité commenter ce « coup de colère » qui pourrait n’être, selon certains, qu’un moyen de pression sur Airbus pour obtenir une réduction de prix sur le jumbo des airs.